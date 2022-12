Mjölkpriset fortsatte uppåt

Det innebar att genomsnittligt prisindex ökade med 1 procent vid tisdagens auktioner på Fonterra.

Halvårs fördröjning

Sjönk, steg - och sjönk igen

ATL-krönikör flaggade

Priset på de största varorna, helmjölkspulver och kärnmjölkspulver, steg med 3,8 respektive 1 procent.Snittpriset på smör steg med 0,1 procent medan kärnmjölkspulver backade med 6,4 procent.Fonterra är en viktig en viktig mätare för vart priserna på världens mejeriprodukter är på väg.Förändringar på Fonterra beräknas i allmänhet slå igenom med ett halvårs fördröjning för svenska mjölkbönder.Vid auktionerna den 16 december och den 6 januari steg genomsnittligt prisindex med 2,4 respektive 3,6 procent.Lyftet kom efter en långvarig svacka. Det största procentuella raset det senaste halvåret noterades i augusti, då snittpriset föll med hela 8,4 procent. I oktober vändes minus till plus 1,4 procent, för att sedan sjunka på nytt.Nästa auktion är om 14 dagar och då återstår att se om den uppåtgående trenden håller i sig.Redan tidigare i veckan flaggade ATL:s marknadskrönikör Torbjörn Iwarson för att marknaden för mejeriprodukter kan vara inne i en stigande pristrend.På den europeiska börsen Eurex nyligen steg priserna på skummat mjölkpulver med 3 procent och smör med 5 procent."Värdet av mjölkråvara basis terminerna på SMP och smör steg med 2 procent till 2,94 kronor per kilo för januari och 2,96 kronor per kilo för februari", konstaterade Torbjörn Iwarson i sin krönika.I USA, som tycks ha en viss eftersläpning, var tendensen på terminsmarknaden däremot övervägande negativ.