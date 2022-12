Mjölkkrona direkt till svenska mjölkbönder

Risken är stor för att Sverige kommer att tappa en väsentlig del av sin mjölkproduktion, skriver författarna.

"Större effekt"

En liten del

LRF och Icas samarbetar redan med mål att öka andelen och värdet av svenska livsmedel i Icas sortiment. Inom ramen för det startar från och med måndagen den 21 september satsningen där Ica och Icahandlarna lägger in en grundplåt på 25 miljoner kronor. Kunderna ges möjlighet att bidra med en extra mjölkkrona som införs på merparten av mjölken som säljs i Ica under sex månader."Vi räknar med att kampanjen, inklusive Icas del, ­kommer att ge cirka 100 miljoner kronor i extra intäk­ter", skriver debattförfattarna. Det inkluderar 75 miljoner som kronan ska ge och de 25 miljonerna från Ica till Sveriges runt 4 000 mjölkbönder.De kunder som vill vara med på denna insats välja att ersätta mjölkbönderna med en extra mjölkkrona. LRF och mejeriföreningarna ser till att mjölkkronan går oavkortat till Sveriges mjölkbönder.Andelen till Norrmejeriers runt 400 mjölkbönder blir i förhållande till de volymer av en-liters mjölk som Ica köper från Norrmejerier. Pengarna delar ut till mjölkböndern enligt per kilo levererad mjölkråvara. Det innebär cirka 10 öre mer per kilo mjölk, enligt Norrmejerier."Alla initiativ som kan öka mjölkböndernas intäkter är väldigt välkomna. Att ICA centralt har fattat beslutet, gör att effekten blir större än tidigare lovvärda initiativ från enskilda butiker, kommenterar Henrik Wahlberg, styrelseordförande, Norrmejerier saken i ett pressutskick.Enligt Norrmejerier blir det inte en hel krona per kilo levererad mjölk eftersom Ica bara är en aktör av många som säljer till konsumenter samt eftersom bara en del av den mjölkråvara som norrländska mjölkbönder producerar används till dryckesmjölk.