Mjölkexporten tappade stort

Livsmedelsföretagen, Li, konstaterar i sitt senaste konjunkturbrev att exporttillväxten för mat och dryck under det första halvåret stannade på 2,5 procent. Under årets andra kvartal föll den med 1,5 procent i värde. Det är den sämsta utvecklingen på minst sex år.

Mjölken drog ned

Svårt att klara genomsnittet

25-30 procent sämre

Exporten av mjölk- och margarinprodukter drog ned branschsnittet. Mjölken tappade stort på de åtta största mottagarländerna.Det kan, enligt Li, bara delvis förklaras med prissänkningar, vilka motsvarade 5 procent under andra kvartalet.Exporten av mjölkprodukter väger tung i Sveriges försäljning av mat och dryck till utlandet. Vänder det inte för mjölken får branschen svårt att klara genomsnittet under de senaste åren.Carl Eckerdal, chefekonom vid Livsmedelsföretagen, tycker att det är för tidigt att tala om ett negativt trendbrott för den svenska livsmedelsexporten.– Men det är klart att skulle exporten av mjölkprodukter gå fortsatt kräftgång under hösten får branschen för förädlade produkter tufft att nå genomsnittet som har varit en tillväxt med 7 procent per år de senaste sex åren, säger han till ATL.Mjölkprodukter står enligt Carl Eckerdal för omkring 6 procent av den samlade exporten av förädlade livsmedel, vilket förklarar dess betydelse för utvecklingen i stort.Under första halvåret rör det sig för vissa enskilda mjölkprodukter om en exportnedgång med 25-30 procent. Det är väsenligt mer än prissänkningarna, som enligt producentprisindex uppgår till omkring 5 procent.Bättre skjuts i exporten var det för bland annat sprit, öl och cider liksom för snus, kaffe och choklad.