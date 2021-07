Mjölkböndernas lönsamhet har bottnat

Det är en av slutsatserna i Svensk Mjölks senaste Mjölkekonomirapport. Orsakerna är dels positiva signaler på mejerimarknaden, dels att foderpriserna har sjunkit och väntas sjunka ytterligare.



- De svenska mjölkföretagen har under de senaste månaderna haft den sämsta lönsamheten i modern tid, vilket inneburit stora påfrestningar för företagen med en ansträngd likviditet, säger Agneta Hjellström, lönsamhetsexpert på Svensk Mjölk.



Men under de senaste veckorna har flera signaler kommit som tyder på ljusning. lNyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad var i september 1,35 kr per kg mjölk för de konventionella mjölkgårdarna. För företag med ekologisk produktion är nyckeltalet 1,95 kr per kg (vid förra Mjölkekonomirapporten i juli var mjölk minus foder 1,20 respektive 1,75 kr per kg).



- Även om mjölk minus foder har stärkts är nivåerna mycket lägre än för ett år sedan. För konventionella mjölkföretag cirka 35 procent lägre och för ekologiska mjölkföretag 20 procent lägre i september 2009 jämfört med samma period i fjol, säger Agneta Hjellström.



På mejerimarknaden ser det ljusare ut fram över. Den finansiella oron minskar och tillväxtprognoserna i framförallt Kina, Indien och Sydostasien har justerats upp av flera marknadsbedömare. Konsumtionen av mejeriprodukter i Kina ser ut att ha återhämtat sig efter melaminskandalen och landets import av mjölkpulver har ökat kraftigt i hittills i år.



Avräkningspriset, det pris som mejerierna betalar bönderna för mjölken, väntas därför stiga de närmaste månaderna. Det genomsnittliga avräkningspriset var i september 2,60 kr per kg för konventionell och 3,95 för ekologisk mjölk. I en prognos, utifrån aviserade förändringar av avräkningspriset, beräknas priset i december ha stigit med tio öre för både konventionell och ekologisk mjölk. Detta är fortfarande lägre än motsvarande nivå i december 2008 som var 3,25 respektive 4,50 kr per kg.



Foderpriserna är på väg nedåt, även om de är fortsatt höga. Spannmålspriserna har sjunkit, liksom priserna på koncentrat och färdigfoder. Produktionskostnaden för grovfoder har ökat under 2009 jämfört med 2008. Dyrare maskiner, mark, gödning och utsäde är främsta orsaker till detta.ATL.nu