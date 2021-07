Mjölkbönderna får 2,2 öre per kilo

Regeringen fattade beslutet i går. Pengarna kommer före halvårsskiftet utan att bönderna behöver skicka in någon ansökan.

- Regeringen har beslutat att det tillfälliga mjölkstödet kopplas till antal kilo levererad mjölk under kvotåret 08-09. Jag tycker att det är särskilt glädjande att stödet betalas ut utan ansökan, sa jordbruksminister Eskil Erlandsson till ATL efter att beslutet fattats.



Totalt rör det sig om cirka 65 miljoner kronor som ska fördelas på 6000 svenska mjölkbönder före halvårsskiftet.

- Räknar man baklänges blir det i storleksordningen 2,2 öre per kilo levererad mjölk, säger Eskil Erlandsson.



Skälen till att produktionen får ligga till grund för utbetalningarna är två enligt ministern: dels enkelheten i administrationen, dels att mest pengar går till de som har tappat mest inkomst. Jan Olsson