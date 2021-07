Mjölkbönder ska få ge penicillin

Det är landsbygdsminister Eskil Erlandsson som genom Jordbruksverket sätter i gång projektet, skriver Svenska Dagbladet.

Tanken är att en veterinär inte ska behöva åka ut till gården varje gång en mjölkko får juverinflamation. Behandlingen ska kunna komma igång snabbare vilket ger mindre lidande för djuren och mindre produktionsförluster.



- Det är mycket bättre för både djuren och oss om vi får behandla direkt, säger mjölkbonden Per Andersson till tidningen.



Kritiker menar att problemen med resistenta bakterier ökar och att detta skulle kunna bidra ytterligare till problemen om läkemedlen ges utan att en veterinär bedömt djuret. Per Andersson säger dock till Svd att risken för okynnesanvändning inte är speciellt stor eftersom djuren måste tas ur produktion under behandling och karenstid.ATL.nu