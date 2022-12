Mjölkaktion i morgonrusningen

Sveriges mjölkbönder får det allt tuffare på den europeiska marknaden och pressas av höga produktionskostnader.

"Bönder och konsumenter säger samma sak"

På tio tunnelbaneplatser stod därför LRF:s medlemmar och delade ut mjölk under måndagsmorgonen. Vid Liljeholmen stod Maja Nordström från LRF Mjölk tillsammans med nio andra kollegor och mjölkbönder som rest till Stockholm för att försöka göra skillnad.– Vi märker att folk svischar förbi, sen tänker de till och kommer de tillbaka för att skriva på våra listor, säger Maja Nordström.Mjölkmanifestationen har dragits igång av Lantbrukarnas riksförbund för att påminna politikerna om att svenska mjölkbönder får det allt svårare att klara sig med höga produktionskostnader. Underskrifterna ska sedan lämnas över till landsbygdsministern Sven Erik Bucht.– Svensk bönder ska få mer betalt helt enkelt. Vi vill visa vårt stöd för mjölkbönderna och vi samlar in namn för att överlämna till jordbruksministern inför budgeten idag. Vi vill också att fler ska inse vikten av att köpa svenskt och visa hur man kan se att en produkt är svensk, säger Maja Nordström.– En vanlig reaktion är att många kommer tillbaka. Först frågar vi om de vill skriva på för Sveriges mjölkbönder, men många är stressade och springer iväg. Sen kommer de tillbaka och säger: "Ja, jag vill skriva på", berättar Maja Nordström.– Under de två timmarna vi har stått här har vi fått in cirka 200 underskrifter, men vi finns på flera t-banestationer och inte bara här i Liljeholmen. Totalt finns vi på tio ställen runt om i stan.LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson stod själv vid Sergels torg och samlade in namnunderskrifter.– De allra flesta är väldigt positiva och man behöver inte ens argumentera utan de skriver på direkt. Det har varit övervägande positiva reaktioner. Det är roligt att stå här i dag, säger Helena Jonsson som vill att politikerna får upp ögonen för böndernas kärva vardag.– Vi märker att bönderna och konsumenterna säger samma sak: Vi vill ha svensk mjölk även i framtiden, då tycker jag att politikerna måste lyssna, säger hon.