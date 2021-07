Mitt i kylan växer sallat och mynta

HÄLLNÄS ATL





Växthus från hela Norden gör Hällnäs trädgård, nordväst om Umeå, till ett glittrande rymdpalats i snöriket. Finska kupolformer ställs mot svenska hus och dansk geometri under byggnation.

- Vi beställde ett mobilbordssystem från danska Viemose-Driboga och då blev det lämpligt att de byggde huset också, förklarar Björn Isacsson, själv delägare i finska växthusföretaget Reo-Tuote.



När det nya växthuset på 1 600 kvadratmeter står klart omfattar produktionen 45 000 kvadratmeter växthusyta.





Sallat och kryddor

Även små butiker

2,5 miljoner plant

Fördelar med kall luft

Nybygget blir småplantsavdelning för sallat. På 17 000 kvadratmeter odlas kryddörter och sallat och därutöver produceras utplanteringsväxter och grönsaksplantor.Ett listigt samarbete med Norrmejerier sänker företagets transportkostnader och ger service åt landsbygden. 5-6 dagar i veckan levereras kryddgrönt in till Norrmejerier i Umeå, varorna lastas om och får sedan åka med mejeriets leveranser ut till butiker och restauranger i landet.- Man måste hitta logistiskt acceptabla lösningar, det kommer inte att bli billigare att köra bil. Och annars blir det bara de stora grossisterna som kan köra runt, säger Björn Isacsson.En effekt av logistiken är att även små butiker har möjlighet att erbjuda färska kryddor och sallat varje dag. Alternativet är annars stora leveranser som inte hinner säljas innan kvaliteten försämras.Inför de stora mathelgerna mer än dubblas volymerna av kryddörter. De 26 olika sorterna har var och en sin speciella historia. Till exempel den marockanska myntan, en av ingredienserna i den kubanska nationaldrinken mojitos, där färsk, krossad mynta blandas med limejuice, socker och vit rom.- Under några veckor tredubblas försäljningen av mynta uppe i fjällen. Folk är lediga och har tid att dricka sprit.Även sockerärtsgroddarna som spirar under plasttäcke på jordbädd har en historia. Restaurangkunderna är särskilt förtjusta i en sort med en liten extra knorr på skottets klängen.I Hällnäs trädgård odlas dessutom sex olika sallatssorter, storsäljaren är crispsallat som står för hälften av företagets sallatsproduktion.I företaget ryms även produktion av utplanteringsväxter för gardencenters. Varje år produceras 2,5 miljoner plantor. Inför säsongen som väntar har krutet lagts på nya etiketter som både fångar ögat och ger information.Så här års är kontrasten stor mellan den fräscha grönskan i växthusen och iskylan på andra sidan glaset. Grönmassan höjer luftfuktigheten och den fuktigheten måste ut, även när termometern visar på sexton minus som vid ATL:s besök.Ett gradtal som enlig Björn Isacsson inte är så mycket att snacka om.- Trettio minus, det är kallt. Men då är det mycket lättare att lufta effektivt, eftersom den kalla luften är så torr. Det räcker med att öppna några millimeter.Sedan fem år står en flispanna för energiförsörjningen, med hjälp av returflis och flis från Hällnäs såg. Och när kylan är som strängast har Björn Isacsson bara en strategi för att hålla jämn värme i växthusen.- Vi eldar.Marianne Persson