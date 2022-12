Misstänkt varg vid förskola

Det hände i danska Viborg i veckan.

Ovanligt många samtal

Var ingen hund

En av förskolans lärare fick se vargen när den tidigt på morgonen lufsade förbi förskolan på Søndermarksvej.- Jag trodde inte mina ögon, det var ju mitt i stan, säger Bente Kristiane Laursen till TV Midttvest.Händelsen väckte stor uppmärksamhet och den danska Naturstyrelsens hotlinetelefon för vargiakttagelser har därefter gått varm.Osedvanligt många iakttagelser av varg har rapporterats från just Viborg på Nordjylland.- Bara i dag har vi fått sex påringningar. Det är inte normalt med så många från ett och samma ställe, säger verksamhetschef Irene Edelgaard.De senaste åren har DNA-spår av 19 olika vargar noterats på Jylland. Men hittills har inga spår hittats i någon av tätorterna.- Chansen att få se en varg i tättbebyggt område är liten, om den inte lyckats ta sig in via samhällets grönområden, säger vargexeperten Thomas Secher vid Naturhistorisk Museum i Århus.Förskolläraren Bente Kristiane Laursen är dock säker på vad hon såg:- Den liknande i vart fall ingen hund, säger hon.