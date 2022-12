Misstänkt lönedumpning hos Stora Ensos entreprenör

Estniska skogsarbetarna som jobbar för Stora Enso har under 2012 och 2013 tjänat så lite som ungefär 50 kronor i timmen vilket är mindre än hälften av den avtalsenliga lönen. Det visar uppgifter från Skatteverket som har tagits fram av grävargruppen Stoppa fusket.

Baltic Trio jobbar med skogsavverkning mestadels i Tierpstrakten. Bergvik Skog har anlitat Stora Enso som i sin tur anlitar Baltic Trio som underentreprenör vars personal utfört jobbet i skogen.Skogsarbetarnas löner har varit låga – i många fall långt under kollektivavtalsnivå.Stoppa fuskets uppgifter visar också att fast anställd personal hos Baltic Trio fick åka hem under januari-mars för att vädret var för dåligt att jobba i. Det innebar att de fick klara sig på estnisk minimilön motsvarande 2 770 kronor i månaden.Nu rasar facket.– Allt pekar på att Baltic Trio uppträder oseriöst. Arbetsgivaren förhandlar med oss om vilka underentreprenörer de avser att använda. Framkommer inget annat kommer vi med all sannolikhet kräva att Stora Enso säger upp kontraktet med Baltic Trio, säger Mats Lindberg, avtalsansvarig på GS-facket.Han understryker samtidigt att Stora Enso är i gott sällskap och att inget av de större skogsbolagen undkommit skandaler av det här slaget de senaste åren.På Stora Enso har uppgifterna om de låga lönerna bland skogsarbetarna lett till att en utredning dragit igång.– Vi har anlitat en extern revisor som ska ta in alla nödvändiga handlingar för en revision, säger Charlotte Brodén, informationschef på Stora Enso Skog.Stora Enso ställer redan tydliga krav på sina entreprenadbolag.Bland annat måste det finnas ett fast driftställe i Sverige, personalen ska vara direkt anställd samt att svenska kollektivavtal ska följas.Charlotte Brodén vill nu avvakta resultatet av den egna utredningen innan hon uttalar sig om Baltic Trio kan vara kvar som underentreprenör till Stora Enso när kontrakten förnyas i april.– Innan vi bestämmer om vår relation ska fortsätta vill vi ha alla kort på bordet. Vi kommer att kolla upp dem väldigt noga. De som jobbar hos oss ska ha schyssta villkor. Inget annat är acceptabelt, säger hon.