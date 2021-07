Misstanke om paratuberkulos i Norge

Det var i samband med slakt som prover togs från en kos tarm och lymfkörtlar. Kon var då avmagrad och hade lidit av långvarig diarré, rapporterar Norsk Landbruk.



Om en till två månader väntas diagnosen vara slutligt klar och då vet man med säkerhet om det är paratuberkulos.



Sjukdomen lider under epizootilagstiftning i Sverige och har aldrig påträffats i mjölkbesättningar eller bland get och får. Sverige har med internationella mått en världsunikt låg förekomst av smittan, enligt SVA.



I Danmark finns sjukdomen hos nötkreatur och i Norge hos get.

Sjukdomsförloppet är utdraget och känns igen genom avmagring, minskad mjölkproduktion, diarré och leder slutligen till döden. Smittspridningen sker främst genom att djuren kommer i kontakt med avföring som innehåller de mycket motståndskraftiga bakterierna som kan överleva länge i en miljö.Frida Jonson