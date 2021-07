Missnöjet jäser inom Milko

I dagarna lanserar Milko den första ekologiska landskapsmjölken.



I samband med det har Milkos styrelse beslutat att de ekologiska bönderna också ska få del av Handslagspengarna. Rimligt och rättvist, kan man tycka vid en första anblick. Men omfördelningen av pengarna i Mjölkhandslaget har lett till en missnöjesstorm bland medlemmarna.



På Milkos medlemsnät får styrelsen just nu sina fiskar varma.

- Så här stora protester hade de nog inte väntat sig. Jag räknar med att styrelsen rättar till det här, säger Joakim Borgs, mjölkbonde i Borlänge.



Han tycker att Milkostyrelsen på ett mycket klumpigt sätt brutit ett rakt och enkelt avtal mellan konsumenterna och mjölkproducenterna - Mjölkhandslaget.



Värst är, tycker han, att ekobönderna får del av kakan redan innan den ekologiska landskapsmjölken finns i butiken.

- Vi får pengarna retroaktivt, baserat på förra månadens försäljning av landskapsmjölk. Ekobönderna får pengarna innan försäljningen börjat, säger Joakim Borgs.



Den ekologiska landskapsmjölken blir inte heller en krona dyrare efter lanseringen, som den konventionella blev. De konventionella bönderna får alltså initialt betala de ekologiskas medverkan, menar kritikerna.



Mjölkhandslaget innebar att den extrakrona kunden betalar för mjölken ska gå direkt till bonden.

- Vi gillar inte att de nallar på den där kronan. Genom att göra det har styrelsen skapat en konflikt mellan ekobönder och konventionella, säger Kent Fred-riksson, stor Milkoleverantör i Kramfors.



Utan Mjölkhandslaget hade Milkos konventionella mjölkbönder fått 2,74 kronor per kilo mjölk.

Handslaget har i genomsnitt gett 30 öre mer per kilo i månaden, ett tillägg som nu "späds ut" när fler ska dela på det.

- 0Problemet är att om man räknar bort mjölkhandslaget har vi Sveriges sämsta mjölkpris, säger Kent Fredriksson.

Han pekar troligen därmed på den djupare orsaken till ilskan: två ekonomiskt pressade grupper ställs mot varandra genom Milkostyrelsen beslut.



Samtidigt som ekobönderna får del av Mjölkhandslaget, sänker man nämligen deras ekotillägg med 15 öre. Karenstillägget sänks drastiskt från en krona till 30 öre.

De gör att även ekobönderna - som är nöjda med att få del av Mjölkhandslaget - sammantaget ändå är missnöjda.



- Det här innebär att Milko får ett sämre ekotillägg än övriga mejerier, samtidigt som Norrmejerier rekryterar ekobönder. Signalen blir att Milko inte satsar på ekologisk produktion, eftersom de ekonomiska skälen att ställa om minskar kraftigt, säger Pontus Örtendahl, ekologisk Milkobonde. Anna Rosenberg