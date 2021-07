Missnöjda europeiska tobaksodlare

I en resolution från de europeiska tobaksbönderna vill man att de europeiska myndigheterna ska stötta bönderna och sätta sig emot Världshälsoorganisationen (WHO).



Anledningen är att WHO har lagt förslag om att förbjuda vissa ingredienser i cigaretter. Det framgår i resolutionen som är satt ihop av UNITAB, den internationella sammanslutningen för tobaksbönder.



Att förbjuda ingredienser som WHO vill skulle göra att efterfrågan minskar för grödorna som många odlar.



Uppbackade av nästan 85 000 europeiska bönder varnar man de europeiska myndigheterna och menar att förändringarna skulle kunna göra att 70 000 tobaksbönder blir utan jobb.ATL.nu