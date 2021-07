– Ett genomsnittligt år ökar höststammen från år till år. Men det är stora variationer mellan olika år. Under de senaste åren fem åren har det förekommit att tillväxtfaktorn varit nära eller under 1, det vill säga att stammen legat still eller minskat, även när det inte varit licensjakt. De här osäkerheterna måste beräkningsmodellerna ta hänsyn till, säger han.