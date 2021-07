Minskande lager av massaved

Den 30 september uppgick lagret till 3,2 miljoner kubikmeter barkat virke, fördelat på 1,8 kubikmeter tall och barr, 0,6 miljoner kubikmeter gran och 0,8 miljoner kubikmeter annan massaved, uppger Skogsstyrelsen.

Lagret av flis under tredje kvartalet var 0,7 miljoner kubikmeter.



Under perioden januari till augusti i år uppgick importen av rundvirke och flis till 5,8 miljoner kubikmeter barkat virke. Importen av gransågtimmer och björkmassaved ökade mest jämfört med motsvarande period 2009. Importen kommer främst från de baltiska staterna och Ryssland.



Exporten av rundvirke och flis minskade något under samma period, till 1,1 miljoner kubikmeter. Mer än 60 procent av exporten gick till Norge.ATL.nu