Minskade leveranser för Volvo

Leveranserna föll med 14 procent i Sydamerika och med 22 procent i Europa, samtidigt som de ökade med 21 procent i Nordamerika, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Minskningen i Europa förklaras av höga leveranser under 2013 inför införandet av de nya emissionskraven, Euro 6, och färre leveranser i Frankrike till följd av en svag ekonomisk utveckling under 2014.Sammanlagt under årets tio första månader har Volvos lastbilsleveranser ökat med 3 procent till 192 080 fordon.