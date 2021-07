Med ett nytt produktionsrekord på 406 000 ton ökade Rottneros omsättningen med 5 procent till knappt 2,4 miljarder kronor under 2019. Men att massapriset under året föll med runt 30 procent gjorde samtidigt att rörelseresultatet föll till 268 miljoner kronor, att jämföra med 295 miljoner kronor under 2018. Nettoresultatet föll med 12 procent till 194 miljoner kronor.