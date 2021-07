Minskad växtkraft på jorden

Forskarna vid University of Montana har mätt tätheten hos växtligheten i samtliga världsdelar samt uppskattat tillväxten. Därmed har de fått fram ett mått på nettoprimärproduktionen, NPP, som visar hur mycket kol som växterna tagit från atmosfären och omvandlat till biomassa.



Tidigare studier har visat att NPP ökade mellan 1982 och 1999, troligen på grund av en stigande temperatur på jorden i kombination med ökad solinstrålning. Men de nya studierna visar att även om produktionen ökat på norra halvklotet under det senaste årtiondet har den minskat rejält över nästan hela södra halvklotet. Nettoeffekten blir en minskning av NPP med 550 miljoner ton kol.



Landväxternas totala NPP per år beräknas visserligen till 60 miljarder ton per år, men enligt forskarna är minskningen ändå allvarlig. Detta eftersom växternas kapacitet att minska halten koldioxid i atmosfären tycks vara på väg att avta.

Skälet till minskningen i NPP tros vara minskande nederbörd och torka, uppger TT.

Den amerikanska studien publiceras i tidskriften Science.ATL.nu