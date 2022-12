Exporten av sågade och hyvlade barrträvaror gick ned med 2,5 procent i januari i år, jämfört med januari i fjol, enligt statistik från SCB som branschorganisationen Skogsindustrierna bearbetat.

Ökat kraftigt

Priserna gick däremot upp med 2,5 procent och låg i januari på 1 992 kronor per kubikmeter.Volymerna till USA är förhållandevis små men har ökat kraftigt sedan förra året. Exporten till de europeiska marknaderna var i stort sett oförändrade.Däremot minskade exporten till Afrika med 19,8 procent och till Asien med sju procent. Exporten till Egypten, som varit den enskilt största exportmarknaden efter Storbritannien, har minskat kraftigt under årets första månad.Volymerna gick ned med 53,7 procent under januari.