Minskad mjölkinvägning - utom i Halland

Svensk Mjölks senaste strukturrapport omfattar perioden april 2009 till mars 2010. Under den perioden minskade landets mjölkinvägning med 3,1 procent. Kvotutnyttjandet

blev 84,1 procent. Undantaget från den allmänna trenden med minskad invägning är Hallands län där det vägdes in 232 591 ton mjölk under det senaste kvotåret, att jämföra med 232 009 ton under motsvarande period 2008/09.



I samtliga andra län minskade invägningen. Minskningen var dock mindre än två procent i Västerbottens-, Kalmar- , Blekinge- och Jämtlands län.



Under det senaste året har antalet mjölkföretag minskat med 479 stycken. Nästan hälften av de som avvecklat sin verksamhet hade en årsleverans på under 200 ton. Samtidigt har gårdar med en årsleverans på drygt 1000 ton ökat i antal och utgör nu 10 procent av landets mjölkföretag.



De kommuner där det produceras mest mjölk är enligt rapporten Gotland, Borgholm, Falköping, Varberg och Falkenberg. Gotland är absolut största mjölkkommunen med en invägning på 137 519 ton. Det är 4,7 procent av Sveriges totala invägning.ATL.nu