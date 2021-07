Minskad försäljning för Agco

Den nya prognosen talar om en försäljning under helåret 2009 som blir 23 till 25 procent lägre än under helåret 2008.

Under innevarande kvartal har Agco märkt av en minskande efterfrågan i Europa, främst i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Och kvartalets försäljning färväntas bli 30 till 35 procent lägre än under tredje kvartalet 2008.



Agcos koncernchef Martin Richenhagen säger i en kommentar att företaget nu kommer att göra "mer aggressiva nedskärningar i produktionen än vad som tidigare planerats".ATL.nu