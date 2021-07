Minskad förlust för Alpcot Agro

Det kan jämföras med motsvarande period förra året då företaget redovisade ett resultat före skatt på minus 48,0 miljoner kronor.

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 83,0 miljoner kronor, att jämföra med 86,3 för första halvåret 2009.



Under första halvåret 2010 har Alpcot Agro genom en serie förvärv tagit kontroll över cirka 15 000 hektar mark i ryska Kaliningradregionen. Företaget äger därmed cirka 107 000 hektar i Ryssland. Det har kontroll över ännu större arealer, 190 000 hektar i Ryssland och 9800 hektar i Ukraina.



Företaget äger också cirka 6400 nötkreatur, varav runt 3100 mjölkkor. 300 nya kvigor köptes in under första halvåret 2010.ATL.nu