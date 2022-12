Exporten av färskt och frusen samt biprodukter från gris minskade under perioden. Däremot ökade exporten av levande grisar med över 43 procent.

Största importören

Spanien ökade

Under januari till september exporterades förra året drygt 20 000 ton levande gris. Under samma period i år har det ökat till nästan 30 000 ton, visar EU-statistik som Landbrug & Fødevarers marknadsnytt tagit del av.Den ohotat största importören av alla typer av EU:s fläskprodukter är Kina följt av Hong Kong och Japan.Exporten till Ryssland, Ukraina och Vitryssland minskade kraftigt som följd av det ryska importstoppet av EU-produkter. Det har lett till att nya exportmarknader har vuxit. Exporten av EU:s produkter till Filippinerna och Sydkorea nästan fördubblades under perioden jämfört med samma period förra året. Även exporten till Japan och USA ökade markant.Tyskland och Danmark minskade exporten av griskött under perioden samtidigt som Spanien ökade med 20 procent.