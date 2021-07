Minskad energiåtgång i växthusen

För prydnadsväxtföretagen var minskningen ännu större, 36 procent. Det framgår av en ny statistikrapport från Jordbruksverket.



Den minskade energianvändningen beror delvis på att odlingsarealen minskat under samma period. Minskningen är på 14 procent för de specialiserade gurk- och tomatföretagen och 11 procent för prydnadsväxtföretagen.



Men företagen har också blivit mer energieffektiva, bland annat genom att gå över till mer säsongsbetonad odling, konstaterar Jordbruksverket.



För gurk- och tomatodlarna minskade användningen av naturgas med 40 procent under 2005-2008. Samtidigt ökade användningen av pellets, briketter, flis, spån med mera och stod för 26 procent av energianvändningen 2008 (6 procent under 2005). Naturgas dominerar dock fortfarande med 37 procent av gurk- och tomatföretagens totala energianvändning.

Vad gäller prydnadsväxtföretagen minskade dessa sin användning av eldningsolja med 50 procent under 2005-2008. Användningen av pellets, briketter, flis med mera ökade till att under 2008 stå för 15 procent av energianvändningen (4 procent under 2005). ATL.nu