Rundvirkespriserna i västra USA sjönk under det tredje kvartalet i fjol på grund av minskad export till Asien, enligt det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.

Trenden brutits

Under flera år har den amerikanska exporten av både timmer och sågade trävaror ökat till Asien. Exportvolymen av rundvirke till Kina, Japan och Sydkorea var 2,5 miljoner kubikmeter under andra kvartalet 2014.Det har gjort att timmerpriserna i USA stigit kraftigt under de senaste fem åren. Men nu har trenden brutits. Minskad efterfrågan på trä från husbyggnationer samt stora virkeslager i Kina minskade exportvolymen under det tredje kvartalet 2014 med nästan 25 procent.Rundvirkespriserna har gått ned med nästan tio procent, men är fortfarande höga sett i ett längre perspektiv.