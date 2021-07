Minskad administration dröjer

Regeringen vill att den administrativa bördan för företagare ska minska med 25 procent. Tanken var att målet skulle uppnås redan under 2010. Men enligt Jordbruksverket är det inte detta möjligt.



Jordbruksverket har nu lämnat en redovisning till regeringen av förenklingar under åren 2006- 2010, och därefter.

Merparten av åtgärderna berör lantbrukare med djur och dem som söker EU-stöd.



Under innevarande år har elektronisk stalljournal, förenklad stödansökan och nya webbtjänster införts.

2010 ska enklare journalföring för grisbönder, minskad rapportering till nötkreatursregistret, enklare förprövning av djurstallar och mindre information i stödansökan göra att den administrativa bördan minskar.



Från 2011 och framåt väntar ytterligare åtgärder för att nå regeringens mål.

Uträkningar av Tillväxtverket visar att den administrativa bördan för lantbrukare inom Jordbruksverkets ansvarsområde uppgår till cirka 330 miljoner kronor.

ATL.nu