Minkfarmare sprejades i ansiktet

Demonstrationen som hade polisens tillstånd ägde rum vid minkfarmen utanför Kumla i lördags eftermiddag. Drygt 20 demonstranter från bland annat Grön ungdom och Ung vänster deltog. Ett tiotal poliser bevakade demonstrationen som gick lugnt tillväga fram till avslutningen.





Falsk present

Anmälde

Då närmade sig en ung kille Sven-Olof Lannhard och sa att han ville ge honom en present. Men boken som killen höll fram var en skenmanöver:- När jag var en meter ifrån så hoppade han fram och blåste på och sprutade färg rakt i ögonen på mig. Jag blev helt förblindad men sträckte ut handen och fick tag på honom, men han slet sig.En kort stund senare, efter att ha torkat färgen ur ögonen, fick Sven-Olof Lannhard syn på den som överfallit honom. Han berättar att polisen inte reagerade när han ropade till dem att gripa killen. I stället fick han ta saken i egna händer.- Jag fick tag på honom och höll honom i axlarna. Han sprejade mig igen men den här gången var jag beredd och blundade. Jag vägrade släppa och vi for genom en häck och hamnade på marken. Då kom polisen.Sven-Olof Lannhard uppger att polisen på söndagen upprättade en anmälan mot förövaren som misstänks för misshandel.Lördagens demonstration var den fjärde hittills i år riktad mot Lannhards minkfarm. Dessutom har han mordhotats per telefon och fyrverkerier har skjutits mot grannfastigheten.- Det var i september som en bil stannade till där. De flesta raketerna slog ner i ett trä­magasin, men det klarade sig.Sven-Olof Lannhard fortsätter:- I början på oktober var jag i Shanghai och bara under den tiden kom det åtta, tio hotsamtal. Jag polisanmälde ett samtal som var så tydligt hotfullt, uppringaren sa: "vid midnatt ska vi locka ut dig på din tomt och där kommer vi att strypa dig".Jan Olsson