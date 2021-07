Minkar släpptes ut i Blekinge

Farmen ligger strax intill Hörvik på Listerlandet och under morgonen ska mängder av minkar ha setts på vägen in mot samhället.



Polisen inleder under dagen en teknisk brottsplatsundersökning för att se om någr spår kan säkras.





Två stora utsläpp

Under hösten har två större utsläpp av minkar gjorts i Småland.I det ena fallet släpptes drygt 17 000 minkar till ett värde av åtta miljoner kronor ut från en farm utanför Skillingaryd.I det andra fallet närmare 4 000 från en farm i Vaggeryd. De gångerna tog en grupp inom Djurens Befrielsefront på sig ansvaret. ATL.nu