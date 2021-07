Ministern vill avskaffa gårdsstöd för obrukad mark

De dåliga spannmålspriserna i vintras fick uppenbarligen konsekvenser för odlingsintresset bland Sveriges bönder. Trädan ökade i år jämfört med 2009 med nästan 18 procent. Men andelen är fortfarande låg i riket som genomsnitt, bara drygt 5 procent.



Det är en bit kvar till de 10 procent av åkerarealen som av tvång var tagen ur produktion fram till 2007. När trädeskravet försvann odlades mer åker upp. Nu äter sig "obruket" åter fram och i en del kommuner har en fjärdedel av åkermarken fått växa igen.





Västra Götaland

Koppla till brukandet

I hela landet ökade arealen trädad åkermark från drygt 152 000 hektar till knappt 180 000 hektar.En anhopning av kommuner med stor andel träda finns i Västra Götaland. Att de svaga spannmålspriserna i vintras skulle ha lockat brukarna i kommuner som Tanum, Ale, Trollhättan, Alingsås och Strömstad att ställa in plogen räcker inte som förklaring. Mellan 17 och 25 procent av åkerarealen brukades inte heller under 2009.- I Tanum var det tidigare mycket spannmålsodling. Men spannmål i det här området har ingen vettig lönsamhet. Ändå förvånar det mig att det är så mycket som tjugo procent träda, säger Erling Christensson, växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet.Enligt Erling Christenson har nu sanningen hunnit i fatt många lantbrukare som har insett att odling inte lönar sig med den relativt låga avkastning som åkern ger i till exempel Tanum.Inför odlingen 2010 var det hela gårdar som lades i träda, fortfarande med rätt till gårdsstöd för marken.Att betala ut pengar för att inte göra något alls, förutom den minimala insats det innebär att hålla marken i hävd och hindra att den förbuskas, gynnar väl knappast svenskt jordbruk.- Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att EU-stödet på något sätt ska vara kopplat till brukande av marken. Jag vill inte tillbaka till det system som vi hade tidigare, där man fick stöd per liter mjölk och kilo spannmål, men jag tycker att det är rimligt att det finns ett krav på att marken brukas för att man ska få stöd.Eskil Erlandsson ger inget besked om hur han konkret vill förändra eller sänka stödet för dem som bara lägger mark i träda, men han betonar att stöd bara bör gå till dem som brukar marken och att han därför tidigare var drivande i frågan om att ta bort den obligatoriska träda som fanns inom EU. Dan Birgerson