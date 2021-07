Ministern förväntar sig bättring

Enligt jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) har länsstyrelsernas djurskyddskontroller skärpts. Myndigheterna har fått extra pengar till det.

- Nu förutsätter jag att man på länsstyrelserna har klarat av det berg av ärenden som många kommuner lämnade efter sig. Man har organiserat upp verksamheten, så att vi ska få den riskbaserade kontroll vi ska ha, säger han till TT.



Jordbruksverket har kritiserat länsstyrelserna för att de under förra året inte kontrollerat djurtransporter i någon nämnvärd omfattning. Bristerna gäller särskilt transporterna till slakterierna. Enligt länsstyrelserna är anledningen till de uteblivna kontrollerna omorganiseringen under förra året. Länsstyrelserna tog då över kommunernas uppgift att kontrollera bland annat djurtransporter.ATL.nu