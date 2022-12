Mindre veteproduktion i EU

Här är marknadens förväntningar på lagren:

Vete förväntat 1142 miljoner bushelMajs förväntat 7609 miljoner bushelSojabönor förväntat 1348 miljoner bushelVäntat planterad sådd areal är:Vete (all): 55,67 miljarder acre (förra året 55,82)Majs: 88,83 miljarder acre (förra året 91,69)Sojabönor: 85,95 miljarder acre (förra året 81,49)I veckan som gick kom annan intressant statistik på hur den globala ekonomin utvecklar sig. Tisdagens ”Flash PMI”, inköpschefsindex för Kina för mars månad var mycket lägre än förväntat. Indexet kom in på 49,2 för mars, ner från 50,7 i februari och lägre än förväntade 50,5.Detta är det sista i raden av ekonomisk statistik som tyder på att den kinesiska ekonomin antagligen bromsade in kraftigt under årets första kvartal. BNP-tillväxten ligger antagligen under regeringens mål på 7,5 %.Detta kan leda till stimulansåtgärder i Kina, vilket åtminstone kopparmarknaden tycks ha diskonterat med en uppgång i mitten av mars från 5700 till 6100 dollar per ton.Eurozonens PMI fortsatte att stiga och ligger på 54,1 mot förväntade 53,6 i mars och 53,3 i februari. Det är en signal om att ekonomin kommer att växa kraftigt i eurozonens stora länder Tyskland och Frankrike. Orsaken är säkerligen till stor del det låga oljepriset.De kommande två veckorna väntas det vara fortsatt mycket mindre nederbörd över de för USA:s höstveteproduktion så viktiga delstaterna Kansas och Oklahoma, enligt GFS-modellen. Västra Kansas förutspås att få 20-40 % av normal nederbörd. Majs- och sojabönsstaterna väntas å andra sidan få 50 % till 100 % mer nederbörd än normalt.Det blöta vädret som pågått i flera veckor i Mexiko väntas dock mildras något. Kalifornien och Sydvästern är nu om möjligt ännu torrare. Det har varit så här torrt förut i Kalifornien, t ex i början av 1900-talet, när en regnmakare anlitades och löste problemet; någon betalning fick han däremot inte, och drev sedan betalningsärendet i domstol i något 20-tal år.I Brasilien har nederbörsprognoserna vecka för vecka successivt blivit allt blötare. Nu, när den torrare perioden i landet normalt börjar, väntas dock denna bli något fuktigare än annars och prognosen gäller i stort sett för hela landet.I Peru väntas nederbörden öka ännu mer, till över 600 % av normal nederbörd. I april eller maj vänta ENSO gå över gränsen till El Niñ.I Ryssland, som i höstas plågades av torka, väntas rejält med nederbörd nu.Från Ukrainas östra gräns och norrut mot Moskva väntas det regna upp till tre gånger så mycket som normalt, men nederbörden väntas bli åtminstone dubbelt så riklig som normalt i hela östra Europa ända fram till Uralbergen.Den rikligare nederbörden sträcker sig fram till östra Frankrike, vad gäller Europa. I Sverige fortsätter det att regna mer än normalt även de kommande två veckorna, enligt GFS-modellen.Spanien, Italien och Nordafrika väntas dock (som förut) att fortsätta att vara rätt torra. Detta kommer naturligtvis att sätta sina spår i veteproduktionen, där Spanien, Portugal, Italien och Nordafrika lär få betydande problem, som vi ser nedan väntas därför EU få lägre produktion i år jämfört med förra året. Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Baltikum och Ryssland lär dock kunna få högre hektarskörd.Norra Kina väntas få upp till sex gånger så mycket som normal nederbörd. Detta lär kunna orsaka översvämningar, eftersom det har regnat abnormt mycket den senaste tiden och det verkar inte ta slut heller.Det kan inte vara bra. Än så länge har vi inte sett några rapporter, men de borde börja dyka upp snart.Australiens tvåveckorsprognos ser märkligt nog rätt blöt ut och det gör Indiens också. Den rikliga nederbörd som vi har sett har lett till att det nu kommer rapporter om att Indiens import av vete stiger med 230 % (till 100-150 kt) i marknadsföringsåret som börjar 1 april.Indien har usel logistik och mycket av vetet ruttnar bort mellan skörd och slutkund; ju mer regn, desto större skador.Chicagovetet föll till slut med fyra procent i veckan. Kontrakt med löptid över ett år föll med hälften. Matifs terminskontrakt på gammal skörd föll också med fyra procent, medan de längre kontrakten föll med tre procent och de längre med två procent.Euron steg med en procent mot dollarn, så skillnaden i kursrörelserna i terminerna verkar rimlig.Vi såg ovan att väderleksprognosen är rätt torr för USA och det har påverkat särskilt Chicago positivt, i alla fall i början av veckan.Ryssland ser å andra sidan rätt blött ut och det förväntas att produktionen har möjligheter att bli högre än tidigare befarat.Det skulle kunna innebära goda chanser för att exportskatten tas bort som tidigare meddelat och att Ryssland återkommer som exportör i höst.Det franska företaget Coceral väntar sig att EU:s veteproduktion sjunker i år, med 9,65 mt till 146,2 mt. StrategieGrains har tidigare också estimerat en lägre produktion än förra året, 148,3 mt.IGC estimerade i torsdags EU:s produktion till 147,2 mt. I stort sett är dessa estimat baserade på den vanliga trendmässiga uppskrivningen av hektarskörden och förra årets hektarskörd var onormalt hög.Coceral väntar sig lägre skörd av vete i tre av de fyra stora producentnationerna, Polen, Tyskland och Storbritannien.I Frankrike, däremot, väntar sig Coceral en ny rekordskörd. Man brukar dock säga att "rain makes grain" och om det stämmer, så borde det vara tvärt om mot hur Coceral säger. Det som ligger bakom slutsatsen är emellertid att arealen av vete i Frankrike ser ut att bli 5,13 miljoner hektar och det är den största arealen sedan 1992.FranceAgriMer, det franska jordbruksdepartementet sade också att 90 % av vetet är i "good" eller "excellent condition". Förra året samma tid var det 76 %.Coceral väntar sig att såväl produktionen av både majs som korn också minskar i EU.Den som hänger med till skörden får se.EU hade per den 10 mars gett exportlicenser på 24,4 mt vete (förra veckan 22,9 mt), alltså +1,5 mt den senaste veckan. Det är i nivå med veckan innan och pekar på en rätt hög export totalt sett i år.Storbritanniens jordbruksdepartement uppmanar landets exportörer att snabba på med att få iväg minst 0,5 mt, för att det ska finnas utrymme för ny skörd.Terminspriserna var steg med två procent i Chicago för gammal skörd, men med en procent för ny skörd.Coceral väntar sig att EU:s produktion av majs minskar med 7,8 mt till 66 mt, beroende på lägre areal och en normalisering av hektarskörden.BAGE rapporterar att 7,5 % av skörden är klar. De håller fast vid sin prognos om en skörd på 22,5 mt.Terminspriserna på sojabönor sjönk med en procent, lika mycket för alla löptider. Sojamjölet sjönk lika mycket, medan sojaoljan var oförändrad i pris, möjligen med stöd av råoljepriset som steg med två procent i veckan efter oroligheterna i Jemen, samt Saudiarabiens bombningar av den Iranstödda milisen i landet.Arabländerna har gått samman i ett militärt förbund. Mellanöstern börjar allt mer likna inledningen på Europas 30-åriga krig.I Brasilien har ännu inte det "paket" som det ryktats om, presenterats. Däremot är flera av Brasiliens största företag, däribland Petrobras, under utredning av skattebrott på upp till 19 miljarder real, enligt tidningen O Estado São Paulo.Det har gått till som det så vanligt gör i landet, att bolagen betalar en summa till tjänstemannen på skatteverket, för att undgå skatt. Den brasilianska valutan handlades ner kraftigt i fredags, även i förhållande till den nästan lika svaga svenska kronan och stängde nära den lägsta nivån mot kronan i mars.Valutafallet stimulerar naturligtvis de näringar, främst då lantbruk, som tjänar på export. (Detsamma kan nog sägas om Sverige, fast i absoluta tal gäller det nog mer skogsbruk i Sverige). Vi ska nog därför vänta oss högre produktion av främst sojabönor till nästa år i Brasilien.Brasilien är världens största exportör av socker. Sockerpriset nådde nästan den låga prisnivån 12 cent per pund i fredags, den lägsta prisnivån sedan år 2009 (toppnotering 36 cent år 2011).BAGE rapporterar att 3,9 % av skörden är klar i Argentina. De håller fast vid prognosen att landets produktion når 57 mt.Kvoten mellan SX5 och CZ5 har sedan toppen i augusti förra året på 2,67 sjunkit till 2,29. Sojabönor har alltså blivit allt mindre attraktivt att byta till (som vårsådd gröda) under hösten.Sedan årsskiftet har kvoten fluktuerat i ett intervall mellan 2,28 och 2,40 och alltså inte visat någon särskild trend, men den senaste veckan har kvoten fallit (som vi förstår av att kvoten är på botten av intervallet).Lantbrukare har i regel en större tröghet i byte av gröda än vad som ges av ren matematik, men även den minskade attraktionskraften via priset bör nog leda till ett mindre byte från majs till soja än vad många tidigare hade väntat sig.IGC var i sin rapport i veckan inne på samma linje, men tar huvudsakligen fasta på att priserna generellt sett är låga och att detta då innebär att lantbrukarna favoriserar den gröda som kostar minst att odla och då blir det sojabönor, eftersom den inte behöver gödslas lika mycket.IGC väntar sig, liksom hela marknaden en areal som ligger över förra årets och över USDA:s Outlook-estimat för en månad sedan.Mot detta resonemang ska ställas att jordbruksprodukter generellt sett har en kostnadsnivå som påverkas mer av oljepriset än till exempel industriprodukter och med tanke på att oljepriset halverats, är också kostnaderna väsentligt lägre i år än förra året.För svenskt vidkommande kan det, apropå energikostnaden i de energiintensiva jordbruksprodukterna, vara bra att känna till att den svenska regeringen nu höjer dieselskatten med 0,48 kr per liter till 4,68 kr (plus moms på höjningen).Dieselskatten är 2,30 kr i Tyskland och 0,65 kr i Danmark.Novemberkontraktet på rapsfrö i Paris sjönk liksom sojabönorna med en procent.Rapsmjölet backade två procent, medan rapsoljan var oförändrad i pris.Coceral väntar sig att skörden av rapsfrö minskar i EU från 25,12 mt till 21,62 mt. Minskningen är störst i Tyskland, -1 mt till 5,31 mt. Det är lägre areal och lägre hektarskörd som ligger bakom och bakom båda dessa faktorer ligger förbudet mot betning av utsäde med traditionellt växtskyddsmedel.Den tyska organisationen DRV estimerar landets produktion till 5,2 mt. IGC väntar sig att EU:s skörd blir 21,3 mt, vilket alltså är lite lägre än Coceral väntar sig.IGC brukar dock i allt ligga lågt i sina tidiga estimat och vi ska betänka att vi kommer att ha ett El Niñ, som kan ge riklig nederbörd i Europa.Å andra sidan ser skörden ut att kunna bli stor i Kanada i år igen, då vårvädret är relativt torrt och gynnsamt för sådd.April-terminen på potatis steg med nio procent till 3,50 euro per 100 kg, motsvarande 0,33 Kr/kg.April 2016 steg med tre procent, och fortsätter därmed den stigande pristrend som terminen haft sedan bottennoteringen på 12,80 euro i början av december. I fredags stängde terminspriset på 14,90 euro per 100 Kg. Priset motsvarar 2,82 Kr/kg, upp från förra veckans 2,75 Kr / kg.Det sista terminskontraktet på slaktgris har nu förfallit på Eurex i Frankfurt och inget nytt har blivit noterat.Det finns alltså inte någon möjlighet att prissäkra priset på gris i Europa längre.Maj-kontraket på Lean hogs var oförändrat i veckan, men såväl aprilkontraktet som de längre kontrakten steg med några procent. Lean hogs hade fram till veckan fallit ganska ordentligt i pris.Terminerna på skummjölkspulver hade överlag en negativ tendens i veckan, med övervägande lägre noteringar.Vissa kontrakt, som till exempel maj-leverans, noterades dock en procent högre. Samma oregelbundenhet, men också övervägande med lägre priser såg vi i terminsmarknaden för smör.Omräknat till kronor per kg mjölkråvara är därför terminspriserna också till övervägande del lägre än de var för en vecka sedan. April ligger på motsvarande 3,21 Kr/kg och juni på 3,17 Kr.På tisdag är det dags igen för nästa Global Dairy Trade-auktion. Den senaste som hölls den 17 mars var som bekant den första sedan början av december med lägre pris än veckan innan. Prisnedgången var då -8,8 % på det övergripande prisindexet.Arla har också meddelat en höjning av avräkningspriset i veckan som gick.Höjningen får sägas vara väntad, eftersom marknadspriserna gått uppåt en längre tid. Höjningen följer det tidigare kända mönstret att Arlas prissättning följer marknadens rörelser med en eftersläpning på cirka tre månader.Detta är Torbjörn Iwarsons sista marknadskrönika för ATL. I runt åtta år har han skrivit marknadskrönikor och gett svenska lantbrukare värdefull information om världsmarknaderna och när det är dags att prissäkra. Ett stort tack från ATL till Torbjörn Iwarson för dessa åren! /Frida Jonson, webbredaktör ATL.nu.