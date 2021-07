– Vi är fast beslutna om att minimera stadens livsmedelsrelaterade klimatpåverkan. Bara i Stockholm serverar vi mat till mer än 160 000 elever i stadens skolor, och vi har redan tagit fram en matstrategi - och vi kan göra mer. Att vi skriver under denna visar på att vi tänker framåt för att genom de verktyg vi har ha en så liten klimatpåverkan som möjligt i stadens verksamheter, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Deklarationen innefattar bland annat att man ska följa ”The planetary health diet”. Enligt Dagens Nyheter innebär den att man bara får äta 16 kilo kött och 90 kilo mejeriprodukter per person och år. En siffra som långt understiger svenskarnas medelkonsumtion av kött. 2018 var den siffran 83,5 kilo per person och år, dock med tillägget att då är även ben och slakavfall inräknat. Även för mejeriprodukter ligger siffran i deklarationen betydligt lägre än vad genomsnittssvensken får i sig under ett år: 355,6 kg, enligt Jordbruksverket.