Mindre importkött på tallriken i fjol

Mest minskade importen av griskött, med nästan sju procent totalt sett. Det skedde också en förändring i vilka länder griskött importerades från. Importen från Danmark och Tyskland minskade, medan den ökade från Polen.

Lägre köttkonsumtion totalt

Flertal händelser påverkade

När det gäller fågel och lammkött ökade såväl den svenska produktionen, som importen från andra länder.Svenskarna åt också mindre kött helt och hållet, totalkonsumtionen sjönk till 87,1 kilo per capita från 87,7 2013. Siffran är dock fortfarande hög historiskt sett, det är endast 2011 och 2013 konsumtionen varit högre.Under fjolåret skedde också en förändring i vilken typ av kött som låg på tallrikarna. Nöt- lamm och fågelkött ökade medan grisköttskonsumtionen sjönk.Jordbruksverket listar ett antal händelser som kan kopplas till förändringarna: Användningen av antibiotika i djuruppfödningen och multiresistenta bakterier i utländsk produktion debatterades flitigt under året. Likaså de högt ställda kraven på djurvälfärd i Sverige.Vidare nämner Jordbruksverket att organisationerna Svenskt kött och Svensk fågel arbetat aktivt med marknadsföring, information och märkning.Under året har även Livsmedelsverket kommit med råd om att man inte bör äta mer än 500 gram rött kött och charkprodukter i veckan. Den offentliga upphandlingen ställer också allt oftare krav knutna till miljö och djurskydd.Jordbruksverket konstaterar också att livsmedelsindustrin och handelskedjorna byter en del av importköttet mot svenskt kött vilket har stor påverkan på konsumenten.Under 2014 gjordes också en handlingsplan för att öka den svenska grisproduktionen upp av Landsbygdsdepartementet och andra berörda parter.Sist men inte minst har valutakursutvecklingen med en svag svensk krona missgynnat importen till Sverige under 2014.