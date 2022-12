Elanvändningen 2013 var 2,1 procent lägre än 2012. Nettoproduktionen av el minskade de också, med 8,2 procent jämfört med 2012 som dock var det år med högst elproduktion genom tiderna.

Störst minskning i industrin

Elproduktionen i Sverige uppgick till 149,2 TWh under 2013. Bland annat var vattenkraftproduktionen något lägre under 2013 än 2012.Elanvändningen minskade mest inom industrin, vilket främst berodde på att några pappersmaskiner med stor elförbrukning stängts ner.Elanvändningen i bostäder minskade också och kan bero på att det var något varmare 2013 än 2012.10,0 TWh el exporterades, främst till Finland, medan största delen av elimporten skedde från Norge.Leveranserna av fjärrvärme uppgick till 51,8 TWh under 2013, vilket var drygt en procent mindre än 2012.