Mindre brandskador än väntat på skogen

Länsförsäkringar Bergslagen är den dominerande försäkringsaktören i det branddrabbade området. Bolagets kunder står som ägare till en dryg tredjedel, eller cirka 4 000 hektar, av den branddrabbade skogen.

Avslutat under hösten

Inte så omfattande

Stor osäkerhet

Återplantering

Vill inte gissa

400 miljoner kronor

Resten är antingen fördelat på andra försäkringsaktörer eller är oförsäkrat. När det gäller de stora skogsbolagen är det inte ovanligt att de bär sin egen risk.Mikael Hellberg, skadechef på Länsförsäkringar Bergslagen, är mitt uppe i processen att reglera skadorna på skogen. Prognosen är att arbetet ska vara avslutat under hösten.– Det har redan avverkats mycket i området under vintern och våren men ännu är allt inte klart. Innan vi fått in alla avräkningar är det svårt att ge någon samlad siffra på hur många kubik det totalt rör sig om, säger Mikael Hellberg.Så här långt är dock bilden att skadorna inte blev lika omfattande som tidigare befarats.– När man väl tagit hand om skogen har det visat sig att skadorna har blivit mindre än vad vi ursprungligen trodde. För Länsförsäkringar Bergslagens del trodde vi att skadekostnaden skulle hamna kring 200 miljoner kronor. Den troliga siffran ligger i dagsläget på cirka 150 miljoner kronor, säger Mikael Hellberg.Han betonar samtidigt att det fortfarande finns ett stort mått av osäkerhet i kalkylen och att det kan tillkomma kostnader i efterhand.Det kan till exempel handla om områden där marken blivit helt förstörd av branden. Då ska även marken ersättas. Det kan också komma följdskador om återplanteringen gått fel.Det är ett stort dilemma för skogsägarna att veta vilken metod som ska användas vid återplanteringen.– Det finns många åsikter och tankar kring det här även bland experterna. Förhållandena som finns i brandområdet är unika. Det gör att det finns en risk att återplanteringen inte lyckas fullt ut, säger Mikael Hellberg.Därför vill han inte ens gissa på när vi kan sätta slutpunkt för försäkringsdelen av branden i Västmanland.– Jag kan säga så mycket som att det kommer att ta flera år innan alla detaljer är klara. Inte minst för att det tar lång tid att avgöra om marken på sina håll är brukbar eller inte, säger Mikael Hellberg.Branschföreningen Svensk Försäkring har gjort bedömningen att totalkostnaden för branden i Västmanland kommer att ligga kring nivån 400 miljoner kronor. Läs mer om storbranden i Västmanland 2014 här: Så eller planta – det är frågan efter branden