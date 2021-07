Milkos personalchef slutar

Avhoppen från Milko har varit flera under den senaste tiden. I oktober slutade vd Erik Gumabon och försäljningschefen Stephan Borgström, ekonomichefen Ulf Segerström och kundchefen Charlotte Ivarsson sa upp sig i slutet av förra året och styrelseordförande Per Åsling slutar under våren.



Oroliga bönder undrar nu om de många avhoppen har något samband.

Men detta förnekas av kommunikationschefen Lena Holmestig. Hon säger att personerna fattat sitt beslut av olika anledningar.



Milkos arbete med att minska kostnaderna har lett till att hela personalavdelningen samlas i Östersund och det är orsaken till att Carina Jansson sagt upp sig.

- Carina Jansson föreslog det men hon var själv inte intresserad av att flytta till Östersund eftersom hon har familjen i Stockholmsområdet, säger Lena Holmestig.



I december presenterade Milkos styrelse Göran Henriksson som ny vd. Han ska tillträda under årets första kvartal och fram tills dess är Lars Ölander tillförordnad vd.

Medlemschefen Jonas Westling har blivit ny ekonomichef.Birgitta Sennerdal