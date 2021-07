Milkos enkrona gav fem miljoner extra

Vi höjer mjölkpriset - bonden får pengarna. Så löd löftet och nu finns facit för den första månaden med en krona dyrare mjölk. Milkos ordförande Pelle Åsling kallar den för en succé.

För Milkos 728 konventionella mjölkbönder betyder det att avräkningspriset höjs med 24 öre - den här månaden. Hur det blir i oktober vet ingen. Det beror på om konsumenterna fortsätter att gilla närproducerad mjölk och är beredda att betala en krona mer för den.



Så är det så kallade Mjölkhandslaget konstruerat. I slutet av varje månad räknar man hur många liter landskapsmjölk som sålts. En krona per liter fördelas på producenterna. Så merbetalning eller inte - det styrs helt av det aktuella konsumentstödet.

- Det blev ingen nedåtgående effekt i försäljningen när vi höjde priset. Tvärtom, säger Manuel Ferrer, pressansvarig på Milko.



24 öre mer per kilo motsvarar en höjning av det genomsnittliga avräkningspriset från 2,74 till 2,98 kronor. I snitt får varje bonde på måndag 7000 kronor mer i plånboken.

- Därmed närmar vi oss den magiska 3-kronan i avräkningspris, och springer ifrån både Arla och Skånemejerier ordentligt, säger Manuel Ferrer.



Det var den 7 september som prishöjningen på en krona genomfördes. Effekten och avräkningen hade blivit större om försäljningen pågått hela månaden.



I fjol var ekologiska livsmedel den hetaste konsumenttrenden, och lönsamheten ökade för ekologiska mjölkbönder. I år växer medvetenheten om och efterfrågan på närproducerat. Milkos ekologiska bönder missar månades prishöjning på 24 öre.



Vad kommer reaktionerna att bli från dem?

- Den här konstruktionen är väl förankrad i Milkoleden. Vi diskuterade det redan i januari i kretsarna och har haft en avstämning nu. Men det är klart, det finns både de som tycker att 1,30 är ett för högt ekotillägg, och ekobönder som vill ha del av Mjölkhandslaget, säger Manuel Ferrer.



Han förbereder just ett pressmeddelande på engelska om framgångarna för Dalamjölk och Värmlandsmjölk.

- Det ringer mycket Europeisk press, och även amerikansk. Mot bakgrund av debatten i EU är det väl intressant med någon som agerar annorlunda på marknaden, säger han. Anna Rosenberg