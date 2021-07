Milko tappar mjölk och personal

Det tuffa läget har gjort att flera nyckelpersoner lämnat bolaget. Frågan är om landskapsmjölken kan bli räddningen.

Sedan 2004 har Milko tappat 85 miljoner kilo mjölk eller 22 procent av invägningen.



Utslaget på ett genomsnitt på 45 kor per gård betyder det att man tappat cirka 190 leverantörer. I september förra året sjösattes landskapsmjölken vilket gett leverantörerna ungefär 25 miljoner, men trots det tappade Milko 4,5 procent av invägningen i fjol, mer än marknadssnittet som var ett tapp på 1,8 procent.



Den före detta tidningsmannen Göran Henriksson skolas nu in i rollen som vd efter Erik Gumabon som lämnade Milko i november i fjol för att gå till Hemtex. Då hade redan ordförande Per Åsling sagt att han inte ställer upp till omval.



Som lök på laxen sa också personalchefen Carina Jansson upp sig i förra veckan, men Göran Henriksson säger att det är ingen dramatik med det. Men vad värre är har Milko också tappat försäljningschef, kundchef och ekonomichef på en kort tid, så en del av hans tid kommer att gå åt att gå åt till att rekrytera nya nyckelpersoner.



Göran Henrikssons stora problem blir dock att vända de negativa mjölkinvägningssiffrorna.

- Vi måste göra förändringar, vi måste bli vassare mot kund och konsument och vi har inte riktigt kuggat in i den avreglerade situationen fullt ut, säger Göran Henriksson, som nu varit på Milko i tre veckor.

Exakt vilka förändringar han vill göra vill han återkomma med, säger han.



Ungefär 11 procent av invägningen går till ekologiska produkter och han vill öka produktion av ekologiska produkter. Därför höjer Milko ekotillägget med 15 öre 1 mars samtidigt som priserna justeras så att fler leverantörer får del av framgångarna med landskapsmjölken. Konventionella leverantörer går jämt ut denna gång, men har ändå ett relativt konkurrenskraftigt mjölkpris på 3,09 kronor per kilo.



Göran Henriksson menar att Milko har råd med de extra 15 örena till ekoleverantörerna. Hur årsresultatet blir presenteras den 4 mars. Jerry Simonsson