Milko höjer med 30 öre

Milkos styrelse meddelade också vid en presskonferens på onsdagen att Fjällbrynt ska säljas. Flera intressenter finns och tanken är att Milko i framtiden ska samarbeta, exempelvis genom att Milko levererar vassle.

- Att höja avräkningspriset har varit vår ambition ända sedan i våras, men vi var tvungna att ta besluten i rätt ordning och först säkerställa ekonomin, sa Milkos ordförande Lars Reyier.



Milkos delårsbokslut den 31 augusti visar på -40 Mkr och prognosen för 2010 pekar på ett rörelseresultat på -51 Mkr. Till det kommer strukturkostnader på 70 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2010 ligger alltså på -121 miljoner kronor. Vd Göran Henriksson konstaterar att det kan tyckas märkligt att Milko trots det dåliga resultatet redan från den 1 december kan höja avräkningspriset. Men ledningen räknar med att Milko kommer att visa ett positivt resultat under nästa år.

Tack vare nya affärer som startar redan under hösten och neddragningar som gjorts under året kommer Milko att klara en höjning av avräkningspriset, sa Göran Henriksson. Styrelsen hoppas dessutom kunna höja avräkningspriset ytterligare under våren 2011.

I början av året hade Milko en organisation som omfattade fyra mejerier och över 700 anställda. Idag, tio månader senare, har styrelsen en inriktning om en smalare och effektivare organisation med halva antalet mejerier och antal anställda.Birgitta Sennerdal