Milko blir omkört av Arla och Norrmejerier

I Milkos krets i norra Hälsingland finns det 70-80 mjölkproducenter. Omkring 40 av dem har kontaktat Arla Foods och visat sitt intresse för att bli medlemmar där i stället. Den 22 september håller Arla ett andra informationsmöte med bönderna.



Men på onsdagen gästade Norrmejeriers vd Bo Rasmussen och styrelseordförande Henrik Wahlberg producenterna i Hälsingland och Medelpad.

- De var intresserade av vår mjölk, men kanske inte så snabbt som bönderna i Hälsingland hade tänkt sig, säger Mats Hägglund, kretsordförande i norra Hälsingland.



Många hade hoppats på ett avtal med Norrmejerier inom det närmaste halvåret.

- Men Norrmejerier kunde inte säga när de kunde komma så långt som till Hälsingland.





Olika insatser

Behöver mer

För konventionell mjölk betalar Arla Foods 30-50 öre mer per kilo mjölk än Milko och Norrmejerier 35-40 öre mer per kilo mjölk.Att gå med i Norrmejerier kostar 40?000 kronor i grundinsats som betalas under två år och 60 öre per kilo mjölk i insatsskyldighet som amorteras på 15 år. Arla tar en avgift på 22 000 kronor och bonden betalar även genom att avstå en del av efterlikviden till så kallad konsolidering som varierar över året.Henrik Wahlberg bekräftar att Norrmejerier behöver mer mjölk, både konventionell och ekologisk, men när och om Norrmejerier tar emot Milkobönderna kan han inte svara på.- Det styrs av vilka marknader Norrmejerier ska gå in i.Åtminstone när det gäller färska produkter, det avgörs alltid av samarbete med mjölkbönderna på plats och hur villiga konsumenterna är att köpa våra produkter, säger Henrik Wahlberg.En del Milkobönder vill byta mejeri så snabbt som möjligt och andra vill avvakta Milkos prognos för mjölkpriset som presenteras i oktober.Men för att få tillbaka en del av insatsen från Milko under nästa år måste man säga upp medlemskapet hos Milko före 1 oktober. För en genomsnittlig producent ligger insatsen på 100 000-150 000 kronor.Tove Nilsson