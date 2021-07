Miljövänligt sätt att utvinna ämnen ur bark

I dag används restprodukten från skogsindustrin, bark, för energiproduktion. Ofta kräver konventionella återvinningstekniker att farliga kemikalier används, eller stora mängder organiska lösningsmedel. Michelle Co presenterar i sin avhandling en miljövänlig metod för att utvinna ämnen ur barken innan den skickas till förbränning.



Metoden går ut på att använda vatten och etanol under högt tryck och hög temperatur som effektiva lösningsmedel för utvinning av antioxidanter och andra biologiskt aktiva ämnen ur bark.

Ämnena finns oftast i små mängder och påverkar inte energiutgivningen enligt Michelle Co.



Hon presenterar även en ny karaktäriserings- och identifieringsmetod för antioxidanter.

- Hittills har vi identifierat ett fåtal antioxidanter i björkbark och granbark, men möjligheterna att hitta fler är stora, säger Michelle Co i en kommentar.



Hon menar att det vore ekonomiskt gynnsamt att utvinna värdefulla ämnen innan barken skickas till förbränning och att det är intressant ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. ATL.nu