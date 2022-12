Miljövänlig utveckling får hela landet att växa

Jag har inte räknat efter, men nog verkar det som om två teman var klart tyngre än alla andra under Almedalsveckan i år: Hållbar utveckling och jobben i framtiden.

är starkt horisontella och genomgripande. De går dessutom in i varandra – det ena (digitaliseringen och automatiseringen) skapar möjligheter för en effektivare omställning till hållbarhet i alla näringar.Sveriges gröna näringar kommer självfallet att påverkas starkt av båda dessa teman. Massor av möjligheter och – som alltid när det handlar om ”disruptive technologies” – hot för dem som stannar kvar för länge i det gamla.Innebörden och konsekvenserna kommer med all säkerhet att bli föremål för en grundlig analys i den första stora parlamentariska utredning sedan 2004 som Sverige nu får om landsbygdens utveckling.min kollega Sven-Erik Bucht att ”landsbygdens möjligheter ska tas tillvara och en miljömässigt hållbar utveckling ska förenas med ekonomisk tillväxt. ”Och i min framtidsorganisation ska Analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft täcka ett brett fält av frågor.Ett genomgående inslag är hur de gröna näringarna kan bidra till att lösa en rad klimatutmaningar och samtidigt öka Sveriges konkurrenskraft, på väg mot (bland annat) en fossiloberoende fordonsflotta och en klimatsmart livsmedelsproduktion och -konsumtion.för cirka 12 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Våra utsläpp per capita ligger på en hög nivå, på grund av hög konsumtion av nötkött och transporterna inom sektorn. Jordbruket är därför i sig en klimatutmaning, men kan också vara en del av lösningen.Arbetet i analysgrupperna ska ses som inspel för fortsatt politikberedning och ett bidrag till helhetssyn, förståelse för skeendena i stort till ledning och inspiration för regeringens fortsatta arbete.samtliga tre grupper vara klara men redan idag vågar jag mig på tre gissningar av betydelse för den svenska landsbygdens framtid:Klimatuppvärmningen kommer att drabba stora områden på jorden med försämrade förutsättningar för jordbruk vilket ställer stora krav på global anpassnings- och omställningsförmåga.ha goda förutsättningar för ökad produktion i framtiden.Samtidigt ser vi framväxten av cirkulär ekonomi, digitalisering och sharing economy som påverkar samspelet mellan stad och land.möjligheter också för de som valt att leva på landsbygden, inte minst inom nya marknader för ekoprodukter, turism och upplevelser, vilket är det branscher som ökar mest redan nu.Adjö till det fossila, nu går vi in i det förnyelsebara och resurseffektiva samhället med klimatsmart livsmedelsproduktion och konsumtion.av en sammanhållen politik för en hållbar landsbygdsutveckling bidrar detta till att hela Sverige ska växa!