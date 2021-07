Miljöutmaning i spåren av boomen på biobränslen

Men i takt med att branschen mognar måste skogsägarna se till så att energiuttaget från skogen blir en naturlig del i det hållbara skogsbruket. Som ett led i detta arbete inför Sveaskog i höst ett nytt arbetssätt för sin grotskotning.



Energiuttaget från skogen i form av biobränsle har i det närmaste vuxit explosionsartat. Under bara de senaste tio åren har användningen av skogsbränslen fyrdubblats i Sverige. En utbyggnad av biobränslebaserad kraftproduktion höjer efterfrågan och priset på råvara ännu mer.

I dag svarar bioenergi för en tredjedel av Sveriges energiproduktion.



Tillväxtpotentialen inom trädbränslen har framför allt varit att utveckla grotuttaget till en lönsam affär.

Här har skogsnäringen fått "börja om" med ny teknik, nya logistiklösningar, nya standarder, nya begrepp och nya affärsmodeller.

Denna plattform med nya spelregler är en nödvändig grund för att skapa en marknad och ett förtroende mellan köpare och säljare.



Parallellt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen har det bedrivits forskning kring hur miljön påverkas av ett mer intensivt nyttjande av skogen.

En punkt som både forskare och miljörörelse lyft upp är hur näringsbalansen i marken påverkas när groten tas ut vid avverkningen.



En annan aspekt är hur den biologiska mångfalden påverkas när död ved tas tillvara som trädbränsle. En tredje miljöbelastning är körskador i samband med grotskotning.

För att minska körskadorna inför Sveaskog hösten 2010 ett nytt arbetssätt för grotskotning över hela landet.



Tidigare har vi, vilket i dag är praxis i svenskt skogsbruk, låtit groten ligga kvar på avverkningen och torka i 4-8 månader. När fukthalten i groten bedömts vara acceptabelt låg för avsättning på marknaden, har grotskotning skett ut till avlägg och vidare till kund.

Svårigheten att planera skotningen har gjort att bärigheten på markerna ibland varit svag, vilket lett till körskador.



Det nya arbetssättet innebär att vi tajmar grotskotning med den normala produktionsprocessen. Ny forskning visar nämligen att groten torkar lika effektivt under täckpapp vid avlägget som i små högar på hygget.



Grotskotningen följer direkt på rundvirkesskotningen vilket innebär att skotningen av grot sker under bästa tänkbara drivningsförutsättningar.

Biobränsle är bra för klimatet, eftersom detta bränsle är förnybart och ersätter fossila bränslen. Men de stora skogsägarna måste framgent agera kraftfullare för att ta sig an den miljöbelastning som ett mer intensivt nyttjande av skogen innebär.



Biobränsleaffären måste bli en naturlig del i den svenska modellen med jämställda produktions- och miljömål.



Herman Sundqvist

skogschef i Sveaskog