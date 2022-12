Miljötränade ston får modigare föl

Det är Janne Winther Christensen vid universitetet i Århus som studerat 22 ston och deras föl och som nyligen redogjorde för sina resultat vid konferensen International Society for Equitation Science, skriver Horsetalk.co.nz.

I hennes studie miljötränades dräktiga ston på fyra olika sätt. De fick gå över plast på marken och gå förbi färgglada objekt. De ströks över kroppen med en plastpåse och vandes vid att vistas under ett paraply.När fölen fötts delades ston och föl in i en demogrupp och en kontrollgrupp. Fölen i demogruppen utsattes från födseln fram till åtta veckors ålder för samma form av objekt som använts vid miljöträningen. Träningstillfällena skedde i sällskap med stoet, varade i tio minuter och hölls dagligen. Fölen var fria att själv besluta hur de ville interagera med objekten under träningstillfällena.I kontrollgruppen fick ston och föl också vistas i en paddock och hanteras på liknande vis varje dag, men utan några träningsobjekt.Fölens hjärtfrekvens och beteende undersöktes sedan vid åtta veckors ålder där samtliga utsattes för både objekten från miljöträningen samt för helt nya objekt.Hjärtfrekvensen hos fölen i demogruppen var signifikant lägre än hos fölen i kontrollgruppen under alla test. Demofölen visade också mer vilja att undersöka objekten de utsattes för, inte bara dem de kände igen sedan tidigare utan även de helt nya.Samma mätning gjordes om när fölen blivit fem månader gamla. Då kunde inte längre samma skillnad i hjärtfrekvens mellan de båda grupperna uppmätas, men fölen i demogruppen betedde sig fortfarande modigare.