Miljöstöd passar även stora gårdar

- Insådda fånggrödor fungerar bra för oss, det använder vi oss mest av. Det ger minskad kväveutlakning och stödet täcker väl kostnaderna, säger Henrik Strindberg.

- Jag har haft nytta av det. Med vitsenap efter vete har det gynnat nästa gröda som är sockerbeta och i och med att fånggrödan har en nematodsanerande effekt.





Rekordhögt miljöstöd

Vill ha längre period

Höjt stöd

Ersättningen för fånggrödor är 900 kronor per hektar. Det är ändå inte något av de större stöden. Restaurering av våtmarker och olika former av vallstöd var flitigt utnyttjade 2009. I år uppgår de samlade miljöstöden till rekordhöga 4,5 miljarder kronor. Ansökningstiden gick ut i går.- Går det sedan att kombinera med vårbearbetning kan det bli mycket pengar, tillägger Henrik Strindberg.Stödbeloppet då är 1 500 kronor per hektar.Han tycker dock att man i de södra länen borde få förlängd period då man kan utnyttja fånggrödestöden. I dag sätts gränsen den 1 oktober, vilket gör att man inte kan tillgodoräkna sig den vid sen skörd av sockerbetor eller potatis.- Den gränsen kunde sättas senare och inte räkna upptagningen som bearbetning. Även senap efter höstvete borde sista sådatumet senareläggas. I dag ska den vara etablerad innan den 20 augusti och det kan bli svårt att hinna med ibland, säger Henrik Strindberg.På Widtsköfle anlägger man också skyddszoner vid vattendrag och kan utnyttja cirka 10 hektar men Henrik Strindberg skulle vilja se en utökad ram för stödet. Stödet höjdes i år med 200 procent till 3 000 kronor per hektar.- Skyddszoner är relativt enkelt att anlägga men det måste finnas vatten markerat på den ekonomiska kartan för att det ska gå. Jag kan tänka mig skyddszoner intill skogsridåer där fälten ändå ligger i skugga med ojämn skörd. Det skulle också vara bra för viltet. Man skulle också kunna anlägga skyddszoner längs vägar där folk ska gå och färdas, föreslår han.Ett stöd som han ger tummen ner för är en så kallad miljöförbättrande åtgärd att lägga nollrutor i fält som man inte behandlar.- Vi har aldrig sökt det och det är bara 50 kronor per hektar så även på en stor gård blir det lite pengar men mycket att hålla reda på. Risken är också att man misslyckas eller gör fel och då kan bli av med det eller riskera sanktioner, speciellt när många arbetar på fälten och glömmer att lämna plätten obesprutad.- Sedan vet vi redan vad som händer om du inte sprutar, och risken är att du har ogräsbenägna jordar och det blir mer ogräs runtomkring, tillägger Henrik Strindberg.På Widtsköfle Gods har man också miljöstöd för betesmark med särskilt skyddsvärd biotop men i liten omfattning.Jerry Simonsson