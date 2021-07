Miljoninvestering hänger i luften

I förra veckan fick sex producenter på Österlen, som totalt föder upp 7-8 miljoner kycklingar per år, besked av Kronfågel att företaget inte kommer att ta emot deras kycklingar. De får inte heller något annat slakteri att leverera till.

- Det är klart att man är bedrövad. För många är det deras livsverk som plötsligt blivit ingenting värda, säger Per Lindahl, uppfödare som företrätt Kristianstadbönderna i förhandlingarna med Kronfågel.



Österlenbönderna får nu antingen lägga ned sin produktion eller försöka ställa om den. Kronfågel har bland annat föreslagit omställning till kläckäggsproduktion, men enligt Per Lindahl skulle det innebära stora investeringar och ombyggnation för bönderna som redan har investerat miljonbelopp i sina nuvarande anläggningar.



Per Lindahl har själv blivit erbjuden att leverera sina kycklingar till slakteriet i Valla med kontrakt upp till fem år. Men det ser han bara som en tillfällig lösning.

- Det är väl bra på sitt sätt. Problemet är att investeringarna är gjorda för mer än fem år framåt. Långsiktigt tror jag inte det är hållbart att frakta kycklingar härifrån till Katrineholm.





Lång transport

Hans kycklingar får en transportsträcka på 45 mil till slakteriet i Valla. Sex andra Kristianstadleverantörer med omkring fem miljoner kycklingar per år ska i stället leverera sina kycklingar till den Guldfågelägda anläggningen i Torsåsen. I gengäld får Kronfågel tre Guldfågelleverantörer som för närvarande levererar sina kycklingar till slakteriet i Falkenberg.Per Lindahl uppskattar att 2-2,5 miljoner fler kycklingar därmed kommer att slaktas hos Guldfågel. Enligt honom är kycklingproducenter i hela Sverige upprörda över hur kooperationen "bollar" med dem.- Alla sitter vi med stora ­investeringar på våra gårdar på kanske 10-20 miljoner och samtidigt har vi inget att säga till om i vad som händer. Vi kan inte välja våra kunder själva, utan vi sitter helt och hållet i händerna på någon annan.Med tanke på att konsumtionen av både svensk och importerad kyckling ökar stadigt anser han att Kronfågel tar fel beslut.- Egentligen så behövs alla de ytor som finns i Sverige oavsett var de ligger. Det går ju att sälja varenda kyckling.Tove Nilsson