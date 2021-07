Miljoner småfåglar dör under olivskörden

Används på natten

Småfågelpopulationen har sjunkit med 55 procent

På brittiska organisationen Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) finns en oro kring olivskördens offer.

– Antalet fåglar på landsbygden i Europa har sjunkit med 55 procent under de senaste tre decennierna. Det här är ytterligare ett chockerande exempel på hur modernt jordbruk påverkar våra fågelpopulationer, säger Martin Harper på Royal Society for the Protection of Birds till Independent.