Miljoner fördelade i skogsstöd

Väx med skogen ingår i regeringens satsning Skogsriket och syftar till att skapa förutsättningar för fler jobb med koppling till skogen.

Stöd till arboretum

Export och jämställdhet

Stödet riktar sig till små eller medelstora företag. Som företag har man möjlighet att få stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt inom förädling och innovation eller för upplevelser och rekreation med anknytning till skogen. Det finns 10 miljoner kronor i stödpengar per år till och med år 2015.Hittills i denna omgång, som behandlat de 117 ansökningar som kom in under 2013, betalar Skogsstyrelsen ut närmare 8 miljoner kronor till 29 företag i 16 län, i ett spann från 28 000 883 000 kr.Den ekocertifierade konferensgården Dalagård i Fors i Dalarna får stöd för att anlägga ett skogligt arboretum. – Lönsamheten på skogsnäringen går nedåt och då måste vi hitta nya inkomster på landsbygden. Nu när vi har så mycket skog i landet borde vi utveckla det den kan användas till. Inte bara skogsbruk, säger Leif Öster till Avesta tidning.Företag som vill försöka få del av de återstående miljonerna för i år samt tillkommande medel för nästa år, ska lämna sin ansökan till Skogsstyrelsen senast den 1 september.Under 2014 finns tre miljoner extra att söka jämfört med tidigare ansökningsomgångar. De är särskilt reserverade för ansökningar som har fokus på exportfrämjande och jämställdhet.