Miljoner för att säkra livsmedelsförsörjning

Minst 25 miljoner kronor ska avsättas till livsmedelsrelaterad forskning.

I augusti besökte biståndsminister Gunilla Carlsson (M) SLU i Alnarp och maskintillverkaren Väderstadverken i Östergötland för att diskutera biståndsfrågor och vilken roll näringen kan ha i biståndsarbetet. Nu meddelar utrikesdepartementet att biståndet för en säkrad livsmedelsförsörjning mer än fördubblas - 2009 och 2010 satsade regeringen 100 miljoner kronor per år på området.



Det ökade anslaget kan ge mer pengar till både forskning och andra projekt inom de gröna näringarna. I en promemoria från regeringskansliet skriver man att "beslut om medelsfördelning för nästa år bereds efter värdefull input från seminarier och möten som UD arrangerat på temat (bland annat Alnarp och Väderstad)".



För SLU:s del finns det möjlighet att få pengar både från de 25 miljoner kronor som är avsatta för livsmedelsrelaterad forskning och genom samarbete med forskningsnätverket CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) där Sverige satsar 200 miljoner kronor 2010 och 2011. Därmed kan det också bli en ökad satsning på forskning kring genmodifierade grödor.

- För 2011 ligger det nog helt i linje med vad som är möjligt. Där tror jag att vi har snappat upp en del under de här seminarierna som skulle kunna ligga till grund för vad vi satsar på för 2011, säger Peter Larsson, pressekreterare till biståndsministern.



Beslutet om fördelning tas längre fram i höst.



Biståndet, som utgör en procent av bruttonationalinkomsten ökar efter avräkningar med cirka fyra miljarder kronor till 30,5 miljarder kronor under 2011 på grund av att Sveriges ekonomi förbättrats. Tove Nilsson