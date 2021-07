Miljöministern lovar fortsatt stöd till etanolen

NORRKÖPING ATL

- Vi har visat på Sveriges inriktning att vi vill ta bort tullarna men det finns ingen anledning för oss att driva en egen linje i EU, sa Andreas Carlgren efter en rundtur och information av Lantmännens etanolanläggning i Norrköping som nu producerar 210 miljoner liter etanol per år.



Enligt miljöministern var det främst menat som en markering till omvärlden att gå ut med utspelet om slopade tullar, inte att dra undan mattan för svensk etanolproduktion.

- Etanol är definitivt framtiden och den här fabriken är en del av den, sa Andreas Carlgren, som uppmärksammat lyssnade på dragningar av Agroetanols representanter, ordförande Thomas Bodén, Lantmännen Energis näringspolitiske chef Alarik Sandrup och Agroetanols vd Monika Lekander.



De upprepade svenska utspelen i Bryssel har dock skrämt upp företrädare för den svenska etanolindustrin ordentligt. Skulle tullen på 192 euro per kubikmeter tas bort skulle inte många europeiska producenter klara sig.



Inte ens Lantmännens energi- och produktionseffektiva anläggning i Norrköping, som i dag också tvingas producera etanol till ett pris kring 4,20 kronor per liter när bara råvarukostnaden uppgår till 3,60 kronor.



Men Andreas Carlgren skickade med en brasklapp. Industrin kan inte räkna med att tullskyddet varar för evigt.

- Vi kommer inte ta bort det innan vi har något annat, men på sikt kan branschen inte räkna med nettopengar från statskassan, sa miljöministern, som personligen vurmar mycket för elbilar.

- Jag hoppas att vi under nästa mandatperiod kan komma upp med något alternativ, kanske en kvotering, tillade han.



Han målade ut Folkpartiet som det alliansparti som främst har en avvikande uppfattning i frågan.

Det svenska frihandelstänkandet hoppas Andreas Carlgren ska leda till att Sverige - genom att visa sin öppna attityd - kan skapa internationella samarbeten med bland annat Sydamerika och Afrika.

- Vi har nu gett signaler om att vi vill samarbeta.Jerry Simonsson